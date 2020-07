Kip & Co strijkt neer op Oostmals dorpsplein emz

10 juli 2020

15u15 8 Malle De traiteurzaak Kip & Co opent op dinsdag 14 juli een nieuwe vesting op de Dorpsplaats in Oostmalle. Nieuw in vergelijking met de vestiging in Sint-Antonius Zoersel en Brecht is de afdeling charcuterie. Zaakvoerders Benny Melis (39), Steve Verwerft (40) en Robin Van Echelpoel (34) vinden de locatie veelbelovend. “Het pand heeft veel inkijk en er is hier veel passage”, klinkt het.

Drieënhalf jaar begon het verhaal van Kip & Co met een eerste zaak in Sint-Antonius Zoersel. Twee jaar geleden kwam er een tweede vesting bij in Sint-Job (Brecht). En nu doet de traiteur zijn intrede in Oostmalle. Ondanks de coronacrisis bleven de twee winkels van Kip & Co goed draaien. Maar het klaarstomen van de nieuwe locatie liep wel vertraging op. “De opening was voorzien voor half april. Maar dat moesten we uitstellen. Heel wat leveranciers lagen stil”, aldus Steve.

Kip & bereide gerechten

Al moeten de fans van kip en andere lekkernijen niet lang meer wachten. De opening staat gepland voor volgende week dinsdag. In de winkel kunnen klanten terecht voor kip, ribbetjes, verse groentjes, verse pasta en bereide gerechten. “We staan ook bekend voor onze paella”, zegt Benny.

Zo vormt Kip & Co een handige tussenstop voor wie na het werk nog voor een avondmaal moet zorgen. “Vele mensen hebben na het werk weinig tijd, maar willen toch nog iets gezonds eten. Wij hebben veel bereide gerechten in ons aanbod. Het kan niet iedere dag frietjes of pizza zijn. Daarnaast keert iedereen terug naar de lokale handelaars. Onze persoonlijke aanpak bij de bediening, dat appreciëren de mensen ook wel”, vertellen Benny en Steve.

De opening van Kip & Co staat gepland op dinsdag 14 juli. De zaak bevindt zich op Dorpsplaats 16 in Malle. Van maandag tot vrijdag geopend tussen 10 en 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur.