Kinderen huldigen nieuw speeltoestel in op speelpleintje Kwaad Einde Toon Verheijen

19 juni 2019

16u41 0 Malle Een leuk schooleinde voor zo'n 130 leerlingen van de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar van kleuter- en basisschool Immaculata. Zij mochten samen met schepen Wim Jordens (CD&V) en Elisabeth Joris (DBM) het nieuwe speeltuig in gebruik nemen op het speelplein Kwaad Einde.

Het nieuwe speeltuig voor Kwaad Einde kadert in een vervangingsprogramma om stelselmatig alle speelpleintjes in de gemeente te vernieuwen. “We willen onze kinderen meer buiten krijgen dus moeten we als gemeente er voor zorgen dat de kinderen ook mogelijkheden krijgen om buiten te spelen”, zegt schepen Joris. De dienst openbare werken zorgde voor de afbraak van het oude speeltoestel en de afwerking van er rond. “Later dit jaar is het speelpleintje aan de Kardinaal Cardijnplaats aan de beurt. Daarna zullen we elk jaar op één speelpleintje de speeltoestellen vernieuwen”, zegt schepen Jordens.