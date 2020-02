Kinderen gaan als politieagent, brandweerman of ambulancier op communiefoto emz

06 februari 2020

15u18 0 Malle De Lokale Politie Voorkempen, Brandweer Zone Rand en het Rode Kruis pakken uit met een speciaal fotomoment aan de politiepost in Malle. De veiligheidsdiensten verwelkomen op 7 maart de kinderen die voor hun communie of lentefeest op de foto willen als politieheld, brandweerman of ambulancier.

In mei vieren heel wat kinderen uit Malle en omgeving hun eerste en plechtige communie of lentefeest. Traditiegetrouw worden daarbij ook foto’s gemaakt. Brandweer Zone Rand, Lokale Politie Voorkempen en het Rode Kruis sloegen naar aanleiding daarvan de handen in elkaar. Op zaterdagnamiddag 7 maart zetten de veiligheidsdiensten een fotomoment op touw, waarbij zij zorgen voor een politiemotor, politie-auto’s, brandweerwagens en ziekenwagens. Op die manier krijgen de kinderen de kans een stoere foto te maken. De geïnteresseerden dienen wel zelf een fototoestel en een fotograaf mee te nemen.

Het fotomoment vindt plaats op zaterdag 7 maart aan de politiepost op de Turnhoutsebaan 2 in Malle tussen 13 uur en 17 uur. Inschrijven kan via Google Forms op de website van Lokale Politie Voorkempen.