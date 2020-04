Kinderen buurtgemeenschap De Veenhoek mogen ondanks coronacrisis bezoek van de paashaas verwachten emz

06 april 2020

11u09 0 Malle De kinderen van de buurtgemeenschap De Veenhoek in Oostmalle mogen zich ondanks de coronacrisis aan een bezoekje van de paashaas verwachten. Die zal op zondagvoormiddag 12 april vanop veilige afstand eitjes in de voortuin komen gooien.

Door de crisisperiode maken heel wat kinderen zich zorgen of de paashaas en -klokken dit jaar wel gaan komen. Het bestuur van De Veenhoek wil die twijfel alvast wegnemen. In die buurt komt de paashaas op zondagvoormiddag 12 april langst tussen 9 uur en 11 uur 30. Alvorens de paashaas een straat inloopt, zal een auto vooraf met getoeter door de straat heen rijden. Daardoor weten de buurtbewoners en kinderen dat ze aan hun raam of deur kunnen komen kijken.

Wie zeker de paashaas wil zien passeren met eitjes voor de kinderen, dient contact op te nemen met Ingrid Vrints via ingridvrints@telenet.be.