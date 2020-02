Kindercarnavalsstoet brengt feest in het dorp van Westmalle emz

19 februari 2020

11u25 0 Malle Afgelopen woensdagmorgen vierden de kinderen van de drie basisscholen uit Westmalle carnaval. In een enorme stoet trokken ze doorheen de dorpskern. Voor één dag waren jonge agenten, prinsesjes, pakjes friet en figuren als Darth Vader koning in de Westmalse straten.

Carnaval of Vastenavond vindt volgens het christelijk geloof op de zevende zondag vóór Pasen plaats. Dit jaar zou dat op zondag 23 februari zijn. Desondanks gaven de kinderen van basisscholen De Horizon, Sint-Jan Berchmanscollege en Mariagaarde Instituut in Westmalle alvast het startschot voor de festiviteiten. Terwijl de leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Horizon de stoet op gang trokken, sloten de verklede kinderen van de twee andere scholen aan.

Dorpsfeest

De carnavalsstoet vol gekke, originele en kleurrijke figuren vormde een aangenaam schouwspel voor de ouders en andere dorpelingen. Een opvallende verschijning in de straten was een hondje verkleed als koe. “Al twee jaar lang is hij de klashond van het vierde leerjaar”, zegt juf Fabienne. Net als hun hond kwamen Fabienne en haar twee zonen Axel (9) en Vince (5) als koe verkleed.