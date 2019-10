Keurslager Luc Celens in finale voor beste waterzooi: “Spannend dat sterrenchefs als Peter Goossens ons gerecht zullen beoordelen” Toon Verheijen

09u25 0 Malle Keurslager Luc Celens is al een beetje zenuwachtig. Dinsdag wordt hij in het Hof van Cleve van Peter Goosens verwacht om er zijn eigen bereide waterzooi te laten proeven. Luc geraakte samen met twee andere keurslagers tot in de grote finale van de Kristallen Kroon.

Vlaanderen telt zo’n 170 keurslagers die allemaal mochten meedingen naar een plaatsje in de finale om uit te maken wie onder hen de beste waterzooi kan maken. Vorige week slaagde Luc Celens uit Westmalle erin om een plaats te bemachtigen in de absolute finale. “En nu inderdaad naar het Hof van Cleve”, lacht Luc Celens. “Chefs als Michaël Vrijmoed, Guy Van Cauteren, Patrick Naudts en Peter Goossens die onze – want ik maak die samen met mijn kok Alec Van Santvoort – waterzooi gaan proeven en beoordelen. Ik ben er best wel trots op. Of we gaan winnen? Ik bekijk het anders: brons heb ik al (lacht). Maar we kijken er zeker naar uit. Je komt niet elke dag in het Hof Van Cleve.”

Kippen

Wat maakt de waterzooi van Luc Celens en Alec Van Santvoort dan zo speciaal ? “We gebruiken niet zomaar de eerste de beste kip”, vertelt Luc. “We kiezen voor La Belle Flamande-kippen. En altijd kraakverse groenten en uiteraard de nodige kruiden. In tegenstelling tot vele andere waterzooien is de onze wel iets vaster omdat het dan gemakkelijker is voor de klanten om hem mee naar huis te nemen. Even hebben we er aan gedacht om voor de finale te verrassen met meer seizoensgroenten zoals raapjes en schorseneren, maar we hebben toch maar beslist om het bij ons oude vertrouwde recept te houden. Vlak voor de finale nog wat gaan veranderen leek ons toch niet echt een goed idee.” We vragen of we de waterzooi even kunnen zien. “Hij is letterlijk de deur uitgevlogen”, zegt Luc. “Sinds de klanten weten dat we in de finale staan, wil iedereen die blijkbaar toch eens geproefd hebben.”

Kroon

Wie volgende dinsdag volgens de sterrenchefs de beste waterzooi maakt, krijgt de Kristallen Kroon. “En wie weet ook wel een etentje in het Hof van Cleve”, knipoogt Luc Celens. “Het is het eergevoel en zo’n wedstrijd zorgt ook altijd voor publiciteit. Maar ik zal er geen sterallures door krijgen. Ik blijf trouw aan mijn kleine ambachtelijke zaak waar kwaliteit en de klant voorop staat. De derde generatie trouwens al. Ik zou het ook niet kunnen missen. Dat sociaal contact met de klanten. Heerlijk. Daarom organiseer ik twee keer per jaar in de zaak ook een wijndegustatie voor de klanten omdat ik als hobby ook nog sommelier ben. Dat appreciëren ze altijd wel.”