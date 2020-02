Kempense ‘spiegeltent’ naar Australië: De Arcadia wordt het decor van dansspektakel Magic Mike Toon Verheijen

23 februari 2020

08u47 16 Malle In alle stilte is in het Spiegelpaleis in Malle de voorbije maanden gebouwd aan een unieke tent. Rik Klessens en Liliane Van Gorp bouwden er samen met hun zoon Gerry en dochter Ariane en een team medewerkers aan de Arcadia. De enorme spiegeltent met verdieping is een (halve) replica van Riks pronkstuk: de Queen of Flanders. De Arcadia vertrekt begin maart voor ettelijke jaren naar Australië voor de show van de immens populaire dansshow Magic Mike.

Magic Mike is een indrukwekkende dansshow van Channing Tatum gebaseerd op de gelijknamige film over een meubelmaker die droomt van een eigen zaak en daarvoor ook bijklust als stripper. De dansshow zorgde al voor maandenlange uitverkocht shows in onder meer Las Vegas, Londen en Berlijn. Nu trekt de organisatie naar Australië met geplande shows de komende jaren in Melbourne, Sydney, Brisbane en Perth. En de indrukwekkende danstempel is… made in Malle!

“Eigenlijk begon het jaren geleden”, vertellen Rik Klessens en Liliane Van Gorp. “We hadden onze ‘Queen of Flanders’ gebouwd. In onze ogen de mooiste en zeker de grootste spiegeltent want het is er eentje met een verdieping in. Ze belandde een tijdje in Zuid-Afrika om daarna hier terug dienst te doen. En plots kwam er de aanvraag van een Australiër of we het niet zouden zien zitten om voor hen een tent te bouwen voor de show van Magic Mike. Bedoeling was om alles op te bouwen in de Bahama’s. Er volgde wat over en weer gereis en uiteindelijk bleven nog twee vragen over: wanneer kan je de tent bouwen en hoeveel kost het?”

Zottenkot

De timing was strak: de tent moest op acht maanden klaar zijn. Iets wat Rik, Lilliane, de twee kinderen en de groep medewerkers ook realiseerden. Het werd een replica van de Queen of Flanders, maar dan gepersonaliseerd én zonder spiegels. “Maar toen doken er problemen op met werkvisa voor een deel van de crew en werd uiteindelijk beslist om alles over te brengen naar ons”, lachen Rik, Liliane, Ariane en Gerry. “Heel de show is hier uiteindelijk verder in elkaar gestoken en sinds midden januari is het hier echt een ‘zottenkot’. Een echte invasie, maar ergens maakt het ons ook trots en het is misschien iets wat we nooit meer meemaken.”

Vervoer

Het voorbije weekend werd de show twee keer opgevoerd om uit te testen en werden vrienden, familie en kennissen uitgenodigd. De reacties waren lovend en niet alleen op de show zelf. Vooral de tent lokte bij iedereen een ‘waauw’. “Nu starten we met de afbraak en dan zal alles in een achttal containers verscheept worden naar Australië. Pas op, dat is alleen de tent. Daarnaast zijn er ook nog eens twaalf tot veertien containers voor de rest van licht, geluid, podium, douches, kleedkamers en noem maar op. Een hele uitdaging en uiteraard reizen we mee naar daar om de opbouw mee te doen. We hebben ze tenslotte zelf gebouwd.”

Toekomst

Verspreid over Europa staan er zo’n veertien tenten van de familie Klessens uit Malle. Vooral in Duitsland. En nu dus eentje in Australië. “We zijn ze minstens voor vijf jaar kwijt en ik vermoed zelfs een beetje langer”, lacht Rik. “Of ze hier ooit weer bij ons zal staan? Dat zou mooi zijn. Maar we zijn ook ontzettend trots dat onze tent daar in dergelijke miljoenensteden komt te staan. Het geeft echt wel een apart gevoel.”

Wil je eens een kijkje gaan nemen? Surf dan naar https://magicmikelive.com.au/.