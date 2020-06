Katmobiel van GAIA houdt halt in Malle Toon Verheijen

23 juni 2020

12u53 0 Malle De opvallende felgekleurde ‘Katmobiel’ van dierenrechtenorganisatie GAIA toert op woensdag 24 juni door Malle. GAIA wil daarmee de sensibiliseringscampagne kracht bijzetten rond het steriliseren van katten. Schepen van Dierenwelzijn Elisabeth Joris (DBM) is in elk geval enthousiast. “Wie de katmobiel kan spotten, krijgt een attentie.”

Al sinds 1 april 2018 geldt er in Vlaanderen een castratie en sterilisatieplicht van kittens voor ze vijf maanden oud zijn. Voor volwassen katten die geboren waren tussen 1 september 2014 en 1 april 2018 was de uiterste datum 1 januari 2020. Voor nog oudere katten geldt de sterilisatieplicht enkel vóór ze van eigenaar veranderen. Uiteraard wordt aangeraden om je oudere kat wel altijd te laten steriliseren, ongeacht de leeftijd.

Ongewenste katten

Met de opvallende katmobiel rijdt GAIA door Vlaanderen om de campagne nog eens extra in de kijker te zetten. “Dankzij de verplichting zullen er op termijn heel wat ongewenste katten minder op straat gedumpt worden", zegt Joris Boone van GAIA. “Bovendien is sterilisatie en castratie ook voordelig voor zowel de kat, zijn baasje en de omgeving. Een kat wordt immers rustiger, aanhankelijker én leeft langer. Gesteriliseerde katten lopen ook minder risico op kattenaids of -kanker. Doordat ze niet meer rondzwerven op zoek naar een partner, veroorzaken ze bovendien geen buurtoverlast meer.”

Zwerfkatten

De gemeente Malle zelf raadt aan om zwerfkatten ook te steriliseren. “Mallenaren die zwerfkatten opmerken rond hun woning, kunnen dit melden aan de dienst leefmilieu via 03 310 06 36 of leefmilieu@malle.be”, zegt schepen van Dierenwelzijn Elisabeth Joris. “Het gemeentebestuur neemt de kosten van de sterilisatie van de zwerfkatten dan op zich.”

Miauwende katten

Om zo veel mogelijk Mallenaren te sensibiliseren om ook hun (zwerf)kat te laten steriliseren, rijdt de katmobiel van GAIA op woensdag 24 juni rond in Malle. “Je hoort de katmobiel al van ver aankomen dankzij het geluid van miauwende katten. Op de hoek van de straat en op verschillende locaties houdt de katmobiel halt om flyers uit te delen”, verklapt Elisabeth Joris. “Op verschillende van de flyers die GAIA uitdeelt, staat een stempel. Wie zo’n flyer met stempel bemachtigt, wint een leuke attentie voor zijn of haar kat. Op één van de flyers staat zelfs een hele grote stempel, goed voor de hoofdprijs: een leuke goodiebag met de I love Happy Cats-boeken van Anneleen Bru.”