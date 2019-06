Kat gered uit zware keukenbrand boven brasserie ‘Bij ons in Malle’ Sander Bral

21 juni 2019

16u21 0 Malle Het appartement boven brasserie ‘Bij ons in Malle’ is vrijdag getroffen door een keukenbrand. De vlammen ontstonden op de tweede verdieping. De brandweer redde een kat uit het vuur, er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Om een nog onbekende reden brak vrijdagmiddag brand uit in een keuken op de tweede verdieping van een appartementsgebouw aan de Antwerpsestraat in Malle. De brandweer kon de vlammen snel onder controle krijgen. Het is nog onduidelijk hoe de brand ontstaan is, er was niemand aanwezig in het appartement.

De brandweer moest wel een kat redden. In brasserie ‘Bij ons in Malle’ op het gelijkvloers waren zes personen aanwezig tijdens de brand. Ze konden zelf naar buiten lopen vooraleer de brandweer arriveerde. Er zou enkel waterschade in de zaak zijn. De keuken van het getroffen appartement is volledig uitgebrand en de rest van de woning heeft roetschade.