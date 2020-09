Kasteelvijver Domein de Renesse staat helemaal droog: “Dit hebben we nog nooit meegemaakt” emz

17 september 2020

15u25 0 Malle De kasteelvijver aan Domein de Renesse in Oostmalle staat zo goed als leeg. Dat is volgens Willy Vlaminckx (71), voorzitter van werkgroep domeinbeheer, te wijten aan de aanhoudende droogte en twee bouwwerven in de buurt. “Het moet weken aan een stuk regenen om de vijver weer gevuld te krijgen.”

Toch een iet of wat bevreemdend zicht voor wie de afgelopen dagen langs het Kasteel de Renesse passeerde: geen sproeiende fontein en op enkele plassen na een lege vijver. “De hoofdoorzaak is de hele droge periode. Het grondwater staat overal erg laag. De beek die de vijver voedt, staat helemaal droog. Daarnaast pompen twee bouwwerven vlakbij de hele tijd water op”, vertelt Vlaminckx.

Schotbalken

Zo erg heeft Vlaminckx het nog nooit geweten. “Ik zit ondertussen al 30 jaar in de werkgroep domeinbeheer. We hebben al wel lage waterstanden gehad, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. Heel spijtig. Normaal spuit de fontein altijd water, nu staat die in het slijk. Een lelijk zicht. We zouden niet liever hebben dan dat de vijver weer gevuld is”, zegt hij.

Daarvoor is vooral regen nodig, heel veel regen. “Met onze schotbalken op de beek die door het park stroomt, gaan we proberen zoveel mogelijk water in de vijver te houden. Tegen dat het regent, plaatsen we de schotbalken in de beek die doorheen het park stroomt, hoger. Zo proberen we zoveel mogelijk water in de vijver te houden”, zegt Vlaminckx. Al moet er eerst wel water zijn. “Aan de natuur zelf kan je heel weinig doen natuurlijk.”

Visbestand gered

Wel doet de werkgroep domeinbeheer er alles aan om de gevolgen op te vangen. “We zijn erin geslaagd 95 procent van het visbestand te kunnen redden. Twee weken geleden is de vrijwillige brandweer die komen vangen. Daar zaten heel wat grote karpers en snoeken tussen. Die zijn uitgezet in andere vijvers in Malle. De zwanenmosselen zetten we regelmatig in baden met vers water. Dan kunnen die in de vijver wel overleven. Een stuk of acht waterschildpadden zijn naar een dierenopvangcentrum gebracht.”

Vlaminckx hoopt dat de bomen niet aan de droogte ten onder gaan. Ook die hebben immers heel wat water nodig. “Vooral de beuken”, zegt hij. Omdat de werkgroep domeinbeheer niet weet wat de toekomst nog gaat brengen, worden alle opties in acht genomen. “Niet enkel aan vandaag moeten we denken, maar ook aan morgen. Mogelijk kunnen we het slijk laten ruimen. We bekijken wat we kunnen doen om meer water in het park te krijgen”, besluit Vlaminckx.