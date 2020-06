Kappy de Piraat neemt kinderen mee op avontuurlijke speelpleintjestocht emz

29 juni 2020

14u07 2 Malle De zomervakantie breekt aan en dat betekent voor schoolkinderen ravotten tot de zon ondergaat. Met ‘Kappy’s Speelpleintjestocht’ wil Malle haar jongste inwoners meenemen naar alle speelpleintjes in Oostmalle en Westmalle. Op elke locatie ligt een opdracht te wachten.

Maar liefst negentien buurtspeelpleintjes telt Malle. Ongetwijfeld zijn die niet allemaal even bekend bij de kinderen. Daar wil piratenfiguur Kappy verandering in brengen. Kinderen kunnen met zijn speelpleintjestocht al die plekjes ontdekken. Wie de opdracht op elke locatie opgelost heeft, wacht een leuke verrassing. Vergeet ook zeker niet de tekeningen mee te brengen naar het Huis van het Kind op 27 september. Daar vallen leuke prijzen te winnen.

‘Kappy’s Speelpleintjestocht’ is op te halen bij het Toerismekantoor in Westmalle of te printen via de website van Toerisme Malle vanaf woensdag 1 juli.