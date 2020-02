Kansarmoedecijfer met 8,7 procent ver onder Vlaamse en provinciale gemiddelde: “Maar het is nog altijd te hoog” emz

21 februari 2020

12u11 1 Malle Het kansarmoedecijfer van Malle bedroeg in 2018 volgens Kind en Gezin 8,7 procent. Op die manier blijft de gemeente stabiel in vergelijking met vorige jaren en ook sterk onder het gemiddelde op Vlaamse (14,1 procent) en provinciale (18 procent) niveau. “Maar dat is nog altijd te hoog”, zegt Schepen van Armoedebestrijding Wouter Patho (N-VA). Voor hem blijft het doorbreken van de armoedecirkel en de strijd tegen kinderarmoede een absolute topprioriteit.

De kansarmoede-index van Kind en Gezin is een belangrijk instrument voor lokale besturen. Tijdens hun contacten met gezinnen gaan de verpleegkundigen en gezinsondersteuners van de instelling na of er signalen zijn van kansarmoede op zes domeinen: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid.

Wanneer een gezin eerder zwak scoort op drie of meer domeinen, is dat gezin volgens Kind en Gezin kansarm. “Voor Malle scoren de domeinen ‘inkomen’, ‘arbeid’ en ‘opleiding’ het slechtst. In onze gemeente groeit 8,7 procent van de nul- tot driejarigen op in een kansarm gezin. Dat komt ongeveer neer op een dertigtal piepjonge inwoners van Malle. Dat cijfer valt te verklaren door het aantal leefloongerechtigden, het groot aanbod van sociale woningen en eerder hoge huurprijzen op de private woonmarkt. 8,7 procent is nog te veel”, zegt Patho.

Armoedebestrijding

De sociale dienst van de gemeente Malle en het Huis van het Kind blijven wegens dat cijfer actief werk maken van het voorkomen en bestrijden van kinderarmoede. Volgens Patho is het van groot belang in te zetten op eht welzijn van de kinderen zelf en op de situatie van het ganse gezin. “De cijfers tonen immers aan dat een betaalbare woning en duurzaam werk daarbij essentieel zijn. Als gemeente past Malle tal van sociale voordelen toe aan mensen in armoede: eerste leeftijdsmelk voor pasgeborenen, sociaal tarief voor kinderopvang Pinkeltje, de vrijetijdspas... Daarnaast zetten onze sociaal werkers sterk in op het mee op zoek gaan naar een duurzame job. Samen met sociale huisvestingsmaatschappijen en andere partners realiseren we betaalbare woningen. Voor de meest kwetsbare kinderen in Malle doen we een extra inspanning en springen we bij voor schoolkosten, noodzakelijke medische kosten en soortgelijke kosten.”

Voor het sociale beleid in Malle is volgens Patho het Huis van het Kind, dat dit jaar overigens vijf jaar bestaat, van groot belang. “Kinderen beleven er een fijne tijd met hun vriendjes, terwijl ouders met tal van vragen rond opvoeding terecht kunnen. De goede samenwerking met externe partners zoals Kind en Gezin en de gerichte doorverwijzing tussen het Huis van het kind en de eigen sociale dienst maken wel degelijk een verschil. We merken dat gezinnen die in problemen dreigen te komen of effectief komen, daardoor sneller verder worden geholpen”, besluit Patho.