Kankeronderzoeker en vader van kankerpatiënt geeft gastlezing emz

09 maart 2020

13u45 0 Malle Op donderdag 16 april krijgt Malle bezoek van Johan Swinnen. Hij komt een lezing geven over zijn lange tocht als kankeronderzoeker en vader van een genezen kankerpatiënt.

Johan Swinnen is kankeronderzoeker aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Acht jaar geleden werd hij op persoonlijk vlak geconfronteerd met de ziekte toen bij zijn zoon Pieter een hersentumor werd vastgesteld. Toen zijn zoon de ziekte overwon, liep Swinnen in de zomer van 2017 van Leuven naar Compostella. Verder stak hij een hart onder de riem bij vele mensen. Onlangs ondernam hij een nieuwe looptocht onder de naam ‘Beeldje bij beeldje’, waarmee hij met kleien beeldjes een groot symbool van verbondenheid creëerde.

Uitdagingen

Tijdens de lezing ‘De lange tocht: Hoop in de strijd tegen kanker’ schetst Swinnen hoe het kankeronderzoek al een lange tocht heeft afgelegd. Dat leidt tot ongeziene inzichten en betere behandelingen. Swinnen gunt een blik achter de schermen van het kankeronderzoek. Daarbij gunt hij een blik achter de schermen van het kankeronderzoek. Hij wijst op belangrijke uitdagingen in de kankerzorg. De lezing gaat ook in op de vraag of we kanker slim genoeg af kunnen zijn.

De gratis voordracht vindt plaats op donderdag 16 april van 20 tot 23 uur op Domein de Renesse (Lierselei 30) in Malle. Voor meer informatie kan u mailen naar info@domeinderenesse.be.