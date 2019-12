Jongeren profiteren maximaal van terrasjesweer Ewoud Meeusen

17 december 2019

16u20 0 Malle Afgelopen dinsdagnamiddag stroomde het terras van Café ‘t Vermoeden in Westmalle vlotjes vol. Dankzij de uitzonderlijk zachte decembertemperaturen konden heel wat cafégangers hun pint buiten drinken.

Een week voor Kerstmis een terrasje doen? Dat kon dinsdagmiddag dankzij een temperatuur van 15 graden Celsius en een winterzonnetje. Studenten en de jongere garde verkozen dan ook het buitendecor boven de knusse zetels in het café zelf. In Malle had voornamelijk het terras van Café ‘t Vermoeden succes. “Vooral de fietstocht richting het café is des te aangenamer”, vertelt Ben Moelans (29).

De studenten waren erg tevreden met het terrasjesweer. Het waren ideale omstandigheden om het einde van de examens te vieren. “We vinden dit echt supertof, al beseffen we wel dat dit een teken is dat het niet goed gaat met ons klimaat”, klinkt het bij de laatstejaarsstudenten van het Maris Stella Instituut in Oostmalle.