Jonge bewegingscoach slachtoffer van vandalisme tijdens nieuwjaarsnacht: “Uithangbord aan stukken geslagen” emz

06 januari 2020

14u11 0 Malle Voor bewegingscoach en personal trainer Beate Hofkens (26) uit Malle startte 2020 allesbehalve positief. Terwijl ze nieuwjaarsnacht vierde met vrienden thuis, werd buiten het uithangbord van haar zaak ‘Improve’ kapot geslagen door jongeren.

Samen met vrienden genoot Beate Hofkens thuis op de Turnhoutsebaan van de overgang van oud naar nieuw. In de loop van de avond hoorden de feestvierders buiten een slag: “Maar toen we naar buiten trokken om naar het vuurwerk te gaan kijken, zag één van mijn vrienden dat het uithangbord van mijn zaak in stukken van een op de grond lag”, getuigt Beate.

Ondertussen probeerde Beate haar uithangbord van bewegingscentrum ‘Improve’ zo goed mogelijk te herstellen. Toch moet ze een nieuw te laten maken. Dat zal de jonge zelfstandige, die sinds 2018 bewegingscoach en personal trainer is, een paar honderden euro’s kosten. In verschillende Facebookgroepen verspreidde ze camerabeelden. Daarop is te zien hoe een groepje van een achttal jongeren zich duidelijk voor het bord positioneren om toe te slaan. Ze wil op die manier niemand identificeren voor strafrechtelijke vervolging, maar hoopt in het beste geval op verontschuldigingen van de vandalen: “Ik wil vooral het signaal geven dat dit niet door de beugel kan”, zegt ze.

Immobiliënkantoren

Met haar oproep wil Beate vooral ook voorkomen dat andere collega’s hetzelfde lot te beurt valt. Volgens haar ondervinden ook immobiliteitskantoren in Malle last van vandalenstreken. “Per keer lijkt het allemaal mee te vallen, maar in het totaal gaat het hier om verschillende duizenden euro’s”, aldus nog Beate.