Jeugdhuis Malmejo blijft open… via livestreams: “Dit hadden we al veel eerder moeten doen” Sander Bral

15 maart 2020

13u17 11 Malle In coronatijden moeten jeugdhuizen creatief zijn. Malmejo, dat zowel een fuif als een muziekquiz in het water zag vallen, houdt het jeugdhuis virtueel open met livestreams vol muziek, gesprekken, uitdagingen en andere fratsen. “Grappig hoe corona de creativiteit in de hand kan werken, we hadden dit eigenlijk al veel eerder moeten doen.”

Geen Scoutsfuif en geen muziekquiz. Dat is de balans van de coronamaatregelen dit weekend voor jeugdhuis Malmejo in Oostmalle (Malle). Het bestuur besliste al snel om niet bij de pakken te blijven zitten. “Gelukkig hebben we iemand in het jeugdhuis zitten die bij een audiovisueel bedrijf werkt waar de productie ook volledig is stilgevallen door corona”, zegt voorzitter Willem Bastiaens (21). “PFL uit Beerse heeft een magazijn vol materiaal dat momenteel enkel stof staat te vergaren. Met drie camera’s, microfoons en licht van het bedrijf zijn we aan de slag gegaan voor onze eerste Malmejo-livestream.”

Tinder-challenge

“Zaterdagavond startten we rond acht uur waarin we babbelden over ons jeugdhuis, relevante onderwerpen voor jongeren en uiteraard corona”, gaat Willem verder. “Er waren tussendoor ook dj-sets en verschillende uitdagingen. Het was een interactieve show dus de kijkers konden ons uitdagen. Zo was er een Tinder-challenge om te kijken wie op korte tijd het meeste succes had, gewonnen door onze liefste Sarah.”

(lees verder onder de foto)

Wc-papier

De dj-booth werd gemaakt uit grote pakken wc-papier. “We hebben niet lastig gedaan in de supermarkt, we zijn niet gaan hamsteren”, verzekert Willem al lachend. “Ons jeugdhuis heeft standaard wc-papier voor een heel jaar liggen. Wij zullen niet snel zonder vallen. Eén van de uitdagingen was om een pint leeg te drinken door een wc-rol. Verder hebben we het tegen elkaar opgenomen in video-games en werden er veel moppen gemaakt, zowel door ons als door de kijkers. We hebben het zo ludiek mogelijk proberen houden.”

(lees verder onder de foto)

Offline

Er werd zaterdagavond live uitgezonden via YouTube. De link staat niet meer online. “Of we die zelf offline hebben gehaald omdat het te vettig geworden is? Zeker niet”, lacht Willem. “YouTube heeft de link zelf van het net gehaald. Iets met rechten op de muziek. We hebben de uitzending zelf ook opgenomen dus kunnen het eventueel nog via een ander medium verspreiden. Zaterdag beseften we plots dat we dit al veel eerder hadden moeten doen, ook voor de lockdown. Of hoe dit soort maatregelen de creativiteit kan stimuleren.”

Groot feestjaar

Malmejo wil vanaf nu ieder weekend dat het jeugdhuis nog dicht moet blijven, livestreamen. “Zolang er geen totale lockdown komt waarbij we zelfs niet meer onderling mogen afspreken, natuurlijk”, benadrukt Willem. “Hopelijk kunnen we tegen de zomer terug open, want het is een belangrijk jaar voor ons. Ons tiendaags festival met galabal, fuiven, familiedag, thema-avond, beachvolley, comedy, optredens en de legendarische laatste klets, bestaat namelijk dertig jaar. Het jeugdhuis zelf mag in het najaar dan weer vijftig kaarsjes uitblazen. Ook daarrond zijn verschillende festiviteiten gepland.”

Blijf op de hoogte van de activiteiten in Malmejo via https://www.facebook.com/malmejo/.