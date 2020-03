Jeugdhuis Babylon wint barbecuepakket voor beste Tournée Minérale-campagne emz

17u22 0 Malle Het gemeentebestuur van Zoersel en Malle hebben JH Babylon in Malle uitgeroepen tot jeugdhuis met de beste campagne voor Tournée Minérale. Het jeugdhuis werd beloond met een barbecuepakket voor vijftig personen ter waarde van 700 euro.

Nu februari voorbij is, komt er ook een einde aan Tournée Minérale, waarbij talrijke Vlamingen zich engageerden om een maand lang geen alcohol te drinken. In dat kader daagden de gemeentes Zoersel en Malle haar vijf jeugdhuizen Zoezel, De Non, Joeniz, Malmejo en Babylon deel te nemen aan die campagne. Terwijl de juryleden op dag één van Tournée Minérale langskwamen om te proeven van de huismocktail, kregen de jeugdhuizen ook onverwacht bezoek van de ‘mystery shoppers’. De jury besloot jeugdhuis Babylon in Westmalle uit te kiezen als winnaar. “Het jeugdhuis had de beste non-alcoholische cocktail. Hun acties voor en de zichtbaarheid van de campagne waren top”, zegt jurylid en Zoersels schepen Cindy Van Paesschen (N-VA).

De troostprijs ging naar JH De Non in Halle-Zoersel vanwege hun uitstekende huismocktail. Het jeugdhuis kreeg een bon van supermarkt Colruyt ter waarde van honderd euro om versnaperingen te voorzien tijdens het Europees Kampioenschap voetbal, dat in juni en juli plaatsvindt.