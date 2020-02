Inwoners reflecteren over wonen in het Malle van morgen emz

15 februari 2020

15u54 0 Malle Op donderdagavond 13 februari heeft de gemeente Malle in samenwerking met het project geWOONtebreker van Provincie Antwerpen een inspiratiecafé georganiseerd over wonen in het Malle van morgen. “De inwoners denken na over hoe wonen in Malle er na de bouwpauze zou moeten uitzien”, zegt Sanne Van Looy (N-VA), schepen voor Ruimtelijke Ordening.

In oktober 2019 besloot de Malse gemeenteraad geen bouwvergunningen meer af te leveren. Op die manier kreeg de gemeente ademruimte om na te denken over het ruimtelijk ordeningsbeleid. “Malle mag immers geen proeftuin worden voor projectontwikkelaars. We willen de regie zelf in handen nemen”, aldus Van Looy.

Een groene gemeente

Voor de gemeente is het ook van belang de bewoners inzicht te bieden en inspraak te geven in het woonbeleid. In 2017 bleek uit een enquête dat Mallenaren veel belang hechten aan de private woonsfeer met een eigen tuintje en wagen. Een groot deel van de inwoners is bereid compacter te wonen en te genieten van een gedeeld groen om het groene aspect van de gemeente te behouden. Dat vormde een eerste stap in het breken van woongewoontes. “Die kregen vanavond een concrete uitwerking in een workshop. Daarbij discussieerden de deelnemers over het idee na de bouwpauze extra bouwlagen te stimuleren of in te zetten op compactere woonvormen”, zegt Van Looy.

De inwoners van de gemeente bouwden tijdens de workshop letterlijk aan het Malle van morgen op twee sites. “Het publiek groen was aan beide tafels duidelijk het vertrekpunt voor toekomstige ontwikkelingen. Met blokken construeerden de Mallenaren rond ‘de tuinen van Malle’ publieke gebouwen, woningen en commerciële gebouwen”, aldus Van Looy. “Het gemeentebestuur zal de resultaten van die oefening meenemen om richting te geven in haar bouwkompas. We willen de sterke gemeenschap van Malle bewaren in ons ruimtelijk ordeningsbeleid”, besluit de schepen voor Ruimtelijke Ordening.