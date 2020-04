Inwoners mogen meedenken over herinrichting speelplein Hoenderveld emz

08 april 2020

11u56 0 Malle De gemeente Malle heeft haar inwoners uitgenodigd voorstellen te lanceren voor de herinrichting van het speelplein op het Hoenderveld in Westmalle. De bevraging gebeurt via het recente online platform denkmee.malle.be.

Ieder jaar richt de gemeente een nieuw speelplein in of neemt ze een bestaand speelplein onder handen. In 2020 is het speelplein in het Hoenderveld aan de beurt. De gemeente Malle wil de herinrichting zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en de noden van de gebruikers. Daarom vraagt het de burgers om suggesties voor een bepaald speeltoestel of andere voorzieningen om bijvoorbeeld te voetballen of picknicken.

De voorstellen kunnen gelanceerd worden op denkmee.malle.be. Dat moet vóór donderdag 23 april gebeuren.