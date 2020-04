Inwoners mogen ideeën geven voor herinrichting speelplein Prins Albertlei emz

23 april 2020

15u59 0 Malle De gemeente Malle heeft haar inwoners geïnviteerd om mee na te denken over de herinrichting van het speelplein aan de Prins Albertlei in Oostmalle. De bevraging gebeurt via het online platform denkmee.malle.be.

Ieder jaar richt de gemeente Malle een nieuw speelplein in of neemt ze een bestaand speelplein onder handen. In 2020 krijgt het speelveldje aan het Hoenderveld in Malle een opknapbeurt, in 2021 is de beurt aan het speelpleintje aan de Prins Albertlei in Oostmalle. De gemeente organiseert een bevraging bij de burgers om te polsen welke speeltoestellen ze er graag zouden hebben en of ze nood hebben aan voetbaldoelen, picknickbanken of andere voorzieningen. Die enquête gebeurt vrij vroeg, omdat nu heel wat mensen thuis zijn.

Voorstellen doen kan tot en met 11 mei via www.denkmee.malle.be. Inwoners kunnen meer informatie bekomen bij de jeugddienst, telefonisch via 03/310.05.86 of jeugd@malle.be.