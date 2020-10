Inwoners bouwen mee aan het Malle van morgen op workshop emz

09 oktober 2020

11u25 0 Malle Heel wat Mallenaren en experten hebben woensdagavond hun mening gegeven over een aantal ontwerpconcepten en ontwikkelingsstrategieën voor het toekomstige Malle. Dat gebeurde op een workshop in De Notelaar. “Op basis van die feedback legt het studiebureau Atelier Romain de laatste hand aan de toekomstvisie van Malle”, aldus Sanne Van Looy (N-VA), schepen voor Ruimtelijke Ordening.

De avond stond in teken van ruimtelijke ordening. Daar is aandacht voor nodig. Volgens Van Looy staan we immers voor grote uitdagingen. “Een klimaat robuuste omgeving inrichten en bijkomend ruimtebeslag verminderen bijvoorbeeld”, zegt ze. In Malle zitten alle aanvragen voor appartementen en verkavelingen tijdelijk in de koelkast en dat tot maart 2021. Die bouwpauze gebruikt de gemeente om een bouwkompas op te maken. “Dat bouwkompas moet ons sturing geven aan de toekomstuitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening. Want we zullen moeten voldoen aan de toenemende woonbehoefte. Bijkomende ontwikkeling kan echter uitsluitend met respect voor onze dorpsidentiteit en in een weldoordachte visie die vertrekt vanuit ons landelijke en groene karakter.”

Vier richtingaanwijzers

Het afgelopen jaar hebben de inwoners van de gemeente Malle regelmatig input kunnen geven. “We zijn daarmee aan de slag gegaan en hebben de vier richtingaanwijzers van het Malse bouwkompas vormgegeven. Die past het studiebureau Atelier Romain nu toe op het grondgebied van Malle.” Op een workshop werden de ontwerpconcepten en ontwikkelingsstrategieën voorgesteld. Deelnemers waaronder inwoners en experten konden daarop hun feedback geven. Met die meningen gaat het studiebureau opnieuw aan de slag.

Digitale info-avond

Vanwege de coronacrisis kon niet iedereen toegelaten worden op de info-avond. Daarom wordt er binnenkort nog een digitale versie georganiseerd. Meer informatie daarover volgt nog.

Malse bouwkompas

(1) draagkracht van de omgeving (N)

(2) mobiliteitsimpact (O)

(3) groene, landelijke karakter (Z)

(4) identiteit (W)