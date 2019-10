Inleefhuis moet tieners duidelijk maken wat de kosten van het dagelijks leven zijn Toon Verheijen

02 oktober 2019

15u38 0 Malle De gemeente en het OCMW van Malle hebben in de Berckhovenstraat een inleefhuis gecreëerd. Het leegstaand huis is tijdelijk ingericht als echt huis en wil vooral jongeren leren wat de werkelijke kosten zijn van het dagelijks leven voor een gezin.

Het project is voornamelijk gericht op leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar. “We willen hen de 17- en 18-jarigen duidelijk maken hoe duur het echte leven is”, zegt schepen Wouter Patho (N-VA). “Dat is immers de leeftijd voor velen dat ze bijna het secundair onderwijs verlaten en verder gaan studeren of zelfs gaan werken. Veel leerlingen kunnen gelukkig een zorgeloze jeugd beleven, maar voor een andere groep is er wel degelijk sprake van kansarmoede. We hebben in het verleden ok al eens een budgetbeurs georganiseerd en de resultaten waren toen echt wel confronterend. Aan de ene kant waren er leerlingen die geloofden dat ze gemakkelijk tot 4000 euro zouden verdienen. Netto! Een wilde gok. Maar anderen konden haarfijn uitleggen hoe een budgetmeter werkt. Dat weet je uiteraard niet zomaar.”

Elke kamer in het huis bespreekt een mogelijke kost in het dagelijks leven. De keuken draait rond gezonde voeding, de garage rond energie en op de bovenverdieping is een kamer ingericht waar kinderen en de opvoeding centraal staan. “Tijdens hun rondleiding door onder meer de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamers ontdekken de leerlingen samen met een gids op een interactieve manier hoeveel wonen echt kost, over welk budget je moet beschikken om op een gezonde manier te eten en wat er gebeurt als je je rekeningen niet kan betalen. We geven overal tips mee om de uitgaven onder controle te houden”, gaat Wouter Patho verder. “Ze bekijken dit vanuit hun eigen leefwereld en die van een gezin dat moet rondkomen met een leefloon. Voor iemand met een gezin is dat 1.250 euro voor een alleenstaande 930 euro. Medewerkers van het Sociaal Huis en een aantal vrijwilligers zullen de rondleidingen doen.”