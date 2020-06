Initiatiefnemers vier windmolens reageren scherp: “Als het op zo’n industriegebied zelfs niet kan, haalt België nooit haar klimaatdoelstellingen” emz

02 juni 2020

15u04 3 Malle De drie initiatiefnemers van het windturbineproject op en rond het industriegebied De Schaaf-Delften in Malle hebben scherp gereageerd op de tegenkanting van de lokale bevolking. De zaakvoerders van Mintjens Group, Tri (ETAP Lighting) en Fingo benadrukken dat de vier windturbines voldoen aan alle wettelijke eisen. “Het alternatief is fossiele brandstof. Dat is misschien een onzichtbare, maar een regelrechte killer. Dat was voor ons geen optie”, zegt Carl Mintjens, gedelegeerd bestuurder van Mintjens Group.

Het windturbineproject heeft de laatste weken de gemoederen beroerd in Malle en Zoersel. Tot vrijdag loopt er een openbaar onderzoek naar de vier windturbines, waarvan er drie op het grondgebied van Malle en één in Zoersel zouden komen. Actiegroep Windstil riep de burgers op om bezwaarschrift in te dienen. Ook heel wat politieke partijen uit Zoersel en Malle spraken zich negatief uit over de windmolens. “Ik heb respect voor mensen die initiatief nemen, maar hier staan de windmolens niet op hun plaats”, zei de burgemeester van Malle Harry Hendrickx (DBM) afgelopen donderdag nog.

Wettelijk in orde

De initiatiefnemers betreuren dat het project in zo’n negatief daglicht geplaatst wordt. Volgens hen zijn er meer inspanningen geleverd dan wettelijk vereist. “We willen de eventuele effecten van slagschaduw en geluid voor de buurtbewoners tot een minimum beperken. Mijn medewerkers en ikzelf zullen bovendien dagelijks vlak onder die turbines gaan werken en geloof me, je mag ervan uitgaan dat ik hen en mijn gezondheid in geen geval in gevaar zou brengen”, aldus Gert Van Cauwenbergh, gedelegeerd bestuurder van Fingo. Verder werd een burgercoöperatie voor lokale participatie opgericht om te vermijden dat de opbrengsten naar grote multinationals zouden gaan.

Daarnaast maken ze duidelijk dat het initiatief voortkomt uit een oprecht engagement voor het milieu. De drie bedrijven investeerden reeds maximaal in zonnepanelen, maar dat zou niet voldoen om het energieverbruik te dekken. “Met de vier windturbines erbij wekken we niet alleen energie op voor onszelf, maar ook voor het industriegebied en de omliggende woningen. In het belang van onze kinderen en kleinkinderen moeten we alles doen om een grote klimaatverandering tegen te gaan”, zegt Anne-Marie Joris, bestuurder van TRI.

Inplanting

Ook al voldoen de windturbines aan de strikte regels met betrekking tot geluid, slagschaduw en veiligheid, voor de lokale politiek en de omwonenden is het pijnpunt vooral de inplanting. De molens zouden zich te dicht bij de dorpskernen van Westmalle, Oostmalle en Zoersel bevinden. Volgens de initiatiefnemers zijn de optimale locaties voor windturbines in Vlaanderen ver weg van woningen al lang ingenomen. “We zullen er moeten aan wennen dat Vlaanderen haar windturbines wat dichter in de buurt van de meer bewoonde gebieden zal moeten bouwen”, zeggen de drie bedrijfsleiders.

Het belang van de windturbines voor groene energie en het behalen van klimaatdoelstellingen is volgens de initiatiefnemers groot. Daarbij waakt Vlaanderen wel over de inplanting. “Dat is terecht. In Vlaanderen zijn er echter al minstens 157 projecten in vergelijkbare omstandigheden bij woonzones vergund. Als projecten die ruimschoots aan alle eisen voldoen zoals op ons industriegebied, niet kunnen doorgaan, dan zullen we onze klimaatdoelstellingen gewoon niet kunnen halen”, aldus Van Cauwenbergh.

Géén zes, maar vier windturbines

Verder garanderen ze dat er geen zes, maar slechts vier windmolens zullen komen. “Iedereen die in een zone wil ontwikkelen, wordt door de overheid verplicht om de maximale capaciteit te onderzoeken. Daarom hebben we in de eerste fase een maximale inplanting onderzocht. En zijn we tot de conclusie gekomen dat vier turbines het maximaal haalbare is in de praktijk. Er is dus zeker geen sprake van twee extra turbines.”

De initiatiefnemers willen ook een aantal andere misvattingen rechtzetten. “Wie in de burgercoöperatie stapt, mag wel degelijk nog altijd bezwaar indienen. Daarnaast wordt ons ook verweten dat onze simulaties niet realistisch zijn, omdat de turbines scheef staan op de foto’s. Als je op Google Streetview kijkt, zie je dat bestaande turbines daar ook scheef staan op de rand van foto’s. Onze simulaties zijn gemaakt met professionele software die rekening houdt met alle parameters zoals inplanting en horizon en die een zeer realistisch beeld geeft van het uiteindelijke uitzicht. Eén van de twee programma’s gebruikt daarvoor Google Streetview als basis.”