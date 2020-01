Inbreker op de loop voor televisietoestel dat aanstaat Toon Verheijen

10 januari 2020

20u53

Een inbreker heeft donderdagavond proberen in te breken in een woning in de Pastoor Van Loenhoutlaan. De bewoner van de woning zelf hoorde hoe er iemand via de garage de woning hoorde binnenkomen en tot in de hal kwam gelopen. Toen de inbreker hoorde dat het televisietoestel aanstond, is hij langs de zelfde weg weer naar buiten gelopen. De bewoner verwittigde nog de politie en ook het buurtinformatienetwerk werd op de hoogte gebracht, maar van de verdachte was er geen spoor meer.