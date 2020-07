IN BEELD: Bar Mil geeft met feestelijke opening aftrap van de zomervakantie emz

02 juli 2020

14u01 2 Malle Bar Mil verwelkomde woensdagavond voor de feestelijke opening de uitgenodigde buurtbewoners, vrienden en familie met een lokaal hapje en drankje. De zomerbar van het Molenhuys onder de Scherpenbergmolen met uitbater Dries Van Dyck viel in de smaak bij de uitgenodigde buurtbewoners uit de Tichelmansstraat. “Ik ben blij dat er hier weer iets te beleven is”, zegt Christel De Peuter (50).

Na een periode van vier jaar heeft Malse schepen voor Toerisme en horecaondernemer Dries Van Dyck in samenwerking met Kollektiv Produktions met ‘Bar Mil’ opnieuw leven geblazen in de site aan de Scherpenbergmolen. Daarvoor krijgt hij het vertrouwen van eigenaar Carl Mintjens, die anderhalf jaar geleden de grond en het pand van de gemeente kocht. Door de coronacrisis raakte de renovatie van het Molenhuys - dat voordien Molenhuis heette - niet op tijd klaar. Wel is er van juli tot september een zomerbar te vinden.

‘Toplocatie!’

De primeur was voor vrienden, familie en buurtbewoners. “Het feit dat ze ons uitnodigen, is een tegemoetkoming”, zegt omwonende Dave Castermans (50). Op de feestelijke opening pakte Bar Mil vooral uit met streekproducten: Trappist en Tripel van Westmalle. De Westmalse cateraar Frederik Etienne zorgde voor de hapjes. Daarin zijn heel wat lokale producten als de ciabattabroodjes en kaas van de Abdij der Trappisten verwerkt.

Het trippeltje kunnen de kameraden van Dries Van Dyck zeker smaken. “Ik ben heel tevreden over de zomerbar. Het is hier ook een toplocatie. Heel schoon”, lacht Maarten Delvaux (50). Uitbater Van Dyck hoopt dat het de komende dagen een even groot succes wordt als de opening. “Er kan tot driehonderd man zitten op deze authentieke plaats. Ik hoop echt dat het hier ‘vollen bak’ wordt”, lacht hij.

Op donderdag 2 juli vanaf 19 uur is de opening voor het grote publiek. Bar Mil bevindt zich op de Antwerpsesteenweg 378 in Malle. De zomerbar is van maandag tot donderdag geopend tussen 16 uur en 24 uur. Op vrijdag en zaterdag is dat van 12 uur tot 01 uur.