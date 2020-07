In amper twee minuten met zonnebril aan De Oostmalse Barkruk: Ann Adriaensen (37) wint eerste prijzenpakket emz

02 juli 2020

12u38 1 Malle De Oostmalse Barkruk stond woensdagavond om klokslag 20 uur achter de voetbalvelden aan het pad dat uitloopt op Domein de Renesse. Slechts twee minuten had fietsster Ann Adriaensen (37) nodig om tot daar te geraken met het vereiste voorwerp: een zonnebril.

De tips voor de eerste locatie van de lokale tegenhanger van ‘De Stoel’: groen-wit en 1456. De kleuren en stamnummer van voetbalclub KVC Oostmalle. Twee minuten nadat Middenstand Oostmalle op haar Facebookpagina een foto van de barkruk op locatie had doorgestuurd, kwam Ann Adriaensen tot De Oostmalse Barkruk gefietst. Ver moest ze niet gaan, aangezien ze in de tegenoverliggende Prinses Elisabethlei woont. “We wisten van het initiatief. Toevallig kwam ik hier iets eerder met de honden langs gewandeld. In de schuif heb ik snel een zonnebril gegrabbeld en ben ik naar hier gefietst”, lacht ze.

Verrassend veel volk

Het is 20.05 uur op de klok. Voor een twintigtal andere deelnemers is het volgende keer beter. Lang wachten moeten die niet, want iedere andere woensdag van de zomer kunnen ze opnieuw meedingen naar de prijzenmand. Die bestaat uit flessen trappist, cava, wijn, koffie en een heleboel waardebonnen geschonken door de middenstanders. “Het pakket is makkelijk 150 euro waard”, zegt voorzitter Philippe Niesz. “AVEVE kreeg het zelfs niet allemaal in één mand en heeft een kist moeten gebruiken”, lacht Sascha Vermeylen.

Voor Middenstand Oostmalle, dat de prijzenmand sponsort, was het een geslaagde eerste editie. “Het was toch wel verrassend. Ik had nooit verwacht dat er zoveel volk zou op afkomen. En zo snel!”, zegt Paul Peeters van Bank & Verzekeringen Beobank Oostmalle. Of de barkruk volgende keer op een moeilijker te vinden plaats zal staan? “We willen de barkruk vooral op verschillende plekken zetten, zodat iedereen in Oostmalle echt kans maakt. Naar het einde toe wordt het misschien iets moeilijker”, verklapt Peeters.



