Immaculata is ‘hartveilige’ omgeving geworden: defibrillator hangt naast toegangsdeuren school emz

08 oktober 2020

16u42 0 Malle Naast de toegangsdeur van de middelbare school van het Immaculata Instituut in Oostmalle werd donderdag een defibrillator geïnstalleerd. Het AED-toestel werd bekostigd door een fondsenwerving met medewerking van de school, lokale ondernemers en non-profitorganisaties.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar toestel dat gebruikt wordt bij een reanimatie van iemand die een hartstilstand gekregen heeft: het dient een elektrische schok toe. Donderdag werd in samenwerking met Heartsaver vzw een dergelijke machine aan de middelbare school van Immaculata geplaatst. Het toestel mag door iedereen gebruikt worden.

Mensenlevens redden

Christine Driesen, directrice van Immaculata secundair, vindt het nieuwe AED-toestel een grote meerwaarde. “Vlakbij de kerk en het winkelcentrum is dit een ideale plaatsing voor een toestel dat mensenlevens kan redden. In dit levensbelangrijk project stapten wij dan ook graag mee. We hopen als school het toestel nooit te moeten gebruiken, maar we zijn uiteraard heel opgetogen met deze bijdrage aan de directe omgeving van onze school.”