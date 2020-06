Imker Sandro (31) geeft tips om de bij te helpen: “Zorg voor een beetje meer verwildering in de tuin” emz

04 juni 2020

11u21 0 Malle Van zondag 31 mei tot zondag 7 juni staat Vlaanderen in teken van de bij. Met de ‘Week van de Bij’ wordt opgeroepen tot een bijenvriendelijker landschap. Het gaat de laatste jaren immers niet goed met de bij. Dat is geen goed nieuws, want de bij speelt een belangrijke rol in ons ecosysteem. Dat weet Sandro Wens (31) van imkerij Wens uit Malle als geen ander. “Bijen zorgen niet alleen voor honing, maar bevruchten ook voedselgewassen. Zeker voor fruit zijn ze belangrijk”, vertelt hij.

Ondertussen is Sandro al een jaar of zes à zeven imker. Aan zijn bioboerderij De Paardenbloemhoeve in Malle heeft hij een aantal bevolkte korven en een honderdtal honingramen staan. Ongeveer vijf miljoen bijen produceren er honing. “De honingbijen gebruiken stuifmeel als eiwitbron. Nectar is dan weer belangrijk voor hun energie. Die verzamelen ze in de honingraat. Het teveel aan water doen ze verdampen door met hun vleugeltjes te slaan. Daar voegen ze nog enzymen aan toe. En zo krijgen we dan honing”, vertelt Sandro.

Zwak de winter in

Het is echter een moeilijke tijd voor deze insecten. Al sinds de jaren 80 gaat het minder goed ermee. De bij ondervindt immers hinder van de Varroa-mijt, een parasiet afkomstig uit Azië. Maar ook andere ontwikkelingen spelen de bij parten. “Zo is er sprake van habitatverlies. Daardoor komen de bijen minder makkelijk aan stuifmeel, waardoor ze zwakker de winter ingaan”, verduidelijkt Sandro. Dat bevestigen de cijfers: in 2013 haalde meer dan 34 procent van alle bijenvolken in Europa de lente niet. Ook de droogte is nefast voor de levensomstandigheden. “Er is minder nectar voorhanden bij de bloemen en bomen. Vaak verdrogen de bloemen zelfs nog vooraleer die stuifmeel bevatten.”

De aandacht voor de bij is volgens Sandro dan ook zeker nodig. “Ik merk dat de mensen steeds minder weten van de bij. Zo krijg ik vaak telefoon met de melding dat er een zwerm bijen in iemands tuin zou zijn. Dat zijn echter vaak solitaire bijen, die zich focussen op de voortplanting. Ze maken gaatjes in muren of het rieten dak om hun coconnetjes in te leggen. Dat soort bijen zorgen dan wel voor bestuiving, maar niet voor honing. Een imker kan wel een zwerm honingbijen weg scheppen, maar aan solitaire bijen kunnen wij echter niets doen.” Ook de verwarring tussen de bij en de wesp blijft een struikelblok. “Soms stel ik dan weer vast dat het wespen zijn waar ik voor gecontacteerd wordt. Mensen gebruiken dan ook weer vergif tegen bijen in de veronderstelling dat het wespen zijn”, verduidelijkt Sandro.

Meer verwildering

Als imker heeft Sandro de connecties binnen de natuur leren kennen. De bij speelt door de bestuiving een belangrijke rol. “Meer bijen betekent ook meer bloemen. Voldoende vogelkers en braambessen zorgt voor voldoende voedsel voor vogels. Meer zaadjes zorgt ervoor dat de toekomstige generaties bloemen en planten verbeterd wordt.” Het uitvallen van één schakel als de bij zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben. “Al zijn er ook nog wel andere insecten. Maar als het niet goed gaat met de bij, gaat het ook slecht met andere insecten.” Op die manier heeft de bij een belangrijke signaalfunctie.

Een aantal kleine ingrepen in de tuin kan bijdragen in de versterking van het bijenlandschap. Waar het kan, zijn lindebomen meer dan welkom. “Of fruitbomen. Dan heb je er zelf ook nog iets aan”, zegt Sandro. Ook bloemen als enkelbloemige dahlia’s, zonnebloemen, kaartjes- of komkommerkruid en goudsbloemen zijn geschikt voor bijen. Ten slotte geeft Sandro nog een andere gouden tip om de bijen te helpen. “Zorg voor iets meer verwildering. Wij zien dat als chaos, maar de natuur heeft dat toch een beetje nodig. Snoei klimop of buxus niet te kort. Door zijn bloemetjes zijn dat immers waardeplanten voor de bij”, besluit de imker.