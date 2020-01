Igean haalt overig papier en karton op met inhaalronde emz

02 januari 2020

10u14 0 Malle Op oudjaar sloeg Igean een aantal straten over. Daardoor bleef bij verschillende mensen het papier en karton buiten staan. De afvalophaaldienst beloofde dat op 2 januari recht te zetten met een inhaalronde.

Afgelopen dinsdag moesten heel wat Mallenaren hun papier en karton terug naar binnen halen. In verscheidene straten in het dorp van Westmalle als de Kasteellaan, de Pastoor Loenhoutstraat of de Ticheltij kwam Igean niet langs op dinsdag 31 december. De afvalophaaldienst meldde dat dat probleem opgelost zal worden door een inhaalronde. Wiens karton en papier dinsdag niet opgehaald werd, zette dat best donderdag toch nog buiten.