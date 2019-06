Huize Walden zet deuren open van uniek zorgconcept Toon Verheijen

12 juni 2019

13u34 6 Malle Huize Walden en De Ideale Woning zetten vrijdag en zaterdag de deuren open van het nieuwe woonproject dat beide partijen realiseerden. Naast het gebouw van Huize Walden werden 43 studio’s gebouw voor personen met een zorgvraag. Daarboven kwamen nog eens vijftien nieuwe appartementen voor mantelzorgers.

Huize Walden wil met de twee kijkdagen geïnteresseerden wegwijs maken in welke zorg er allemaal geboden kan worden. “We richten ons tot alle mensen die op een of andere manier een zorgvraag hebben met wel een specialisatie in mensen met een fysieke beperking”, zegt Yves Bisschops van Huize Walden. “We gaan voor gespecialiseerde zorg en verpleging en echte zorg op maat. Tijdens de kijkdagen krijgen de bezoekers ook een rondleiding in het nieuwe gebouw. Huize Walden biedt met het zorgaanbod in het eigen complex en in de aanpalende nieuwbouw van De Ideale Woning een antwoord op de stijgende vraag van gezinnen die graag willen samenwonen met hun gezinslid. Het nieuwe project van De Ideale Woning is ook bedoeld voor gezinnen getroffen door een ziekte van de partner of een kind, of met een kind met een aangeboren aandoening. De zorgbehoefte is zo groot en complex dat verzorging ‘thuis’ niet meer mogelijk is. In de nieuwe, aangepaste woonomgeving is die gespecialiseerde zorg permanent aanwezig.”

De nieuwbouw met 43 kamers bestaat uit drie gangen die verbonden zijn door een lang ‘boulevard’ met uitzicht op het landschap. De studio’s zijn allemaal rolstoeltoegankelijk. De vijftien appartementen op de eerste verdieping hebben allemaal twee of drie slaapkamers en zijn voorzien van het nodige comfort. De bewoners kijken er uit op de vijver en de groene omgeving. Huize Walden beschikt ook over drie vakantiestudio’s die heel frequent gebruikt worden. Iemand met een zorgvraag kan er gewoon op vakantie komen.