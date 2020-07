Houtwerk Scherpenbergmolen in slechte staat: wieken draaien minstens tot zomer 2021 niet emz

08 juli 2020

10u52 0 Malle De wieken van de Scherpenbergmolen zullen minstens tot de zomer van 2021 niet meer draaien. Recente werken wezen uit dat het houtwerk in heel slechte staat is en dat het gevaarlijk is om de molen nog in werking te houden.

Voor Malle is de Scherpenbergmolen belangrijk erfgoed. Het houtwerk is echter in slechte staat, waardoor de molen een jaar buiten werking gesteld wordt. Ondertussen deed het gemeentebestuur in overleg met Onroerend Erfgoed een premieaanvraag voor de noodzakelijke renovatiewerken. De gemeente hoopt dat die in het voorjaar van 2021 van start kunnen gaan. Het volledige staartwerk zou moeten vervangen worden. De wieken moeten gerenoveerd worden. De bedoeling is om de molen tegen de zomer van 2021 opnieuw in zijn volle glorie te kunnen laten draaien.