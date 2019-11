Hondenlosloopzone in plaats van boskap Ewoud Meeusen

28 november 2019

10u59 0 Malle Het Sociaal Volksforum (SVF) in Malle wil een losloopzone in het bos voor honden in plaats van een kaalslag. Minder ‘waardevolle’ stukken bos zouden volgens Pieter Van Boxel op een positieve manier gebruikt moeten worden. Door er een hondenlosloopzone van te maken, zouden de andere stukken natuur gespaard worden van honden.

Niet alleen burgemeester Hendrickx, maar ook Sociaal Volksforum was misnoegd over de boomkap van Natuurpunt afgelopen maandag. Honderden volwassen bomen werden gerooid. Volgens Natuurpunt Voorkempen zouden exoten als de Amerikaanse eik de lage begroeiing belemmeren. Het SVF pleit ervoor om dat soort bos te gebruiken als een losloopzone voor honden.

Nood aan een volwaardige hondenweide

Bosgebied gebruiken als ware hondenlosloopzone zou een oplossing zijn voor het gebrek aan volwaardige hondenweides in Malle. Volgens Van Boxel is er nood aan een afgebakend gebied waar honden naar hartenlust kunnen rondlopen en kunnen socialiseren met andere soortgenoten. Dankzij de gecreëerde hondenlosloopzone, zou een deel van het waardevollere, kwetsbare bos afgeschermd kunnen worden voor de viervoeters.

Volgens het SVF is een hondenzone in bosgebied van vijf à tien hectare zeker haalbaar. Tussen Zoersel en Oostmalle rond het vliegveld is volgens SVF veel potentieel voor een hondenlosloopzone. Wat Westmalle betreft, beweert SVF dat er opties zijn in gebieden en bossen rond bijvoorbeeld De Dennen, De Trappisten en Drieboomkensberg.