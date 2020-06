Hoe warm is het vakantiegevoel in Malle? Drone HLN en VTM Nieuws legt dat komende zondag vast emz

26 juni 2020

19u55 5 Malle Deze zomer gaat Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws op zoek naar ‘De Warmste Vakantieplek’ in heel Vlaanderen. Op zondag 28 juni komt een drone langs om vast te leggen hoe warm het vakantiegevoel in Malle is.



De omgeving van de Abdij der Trappisten en het kasteelgebied Domein de Renesse zijn alvast twee gezellige trekpleisters in Malle. Maar er is zeker meer. Daarom komt de drone van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws op zondag 28 juni eens een kijkje nemen hoe gezellig Malle echt kan zijn. We komen graag enkele boodschappen filmen bestaande uit één of enkele woorden waaruit blijkt dat Malle voor jullie de leukste gemeente is om te vertoeven.

Opnames aan Renesse

Daarnaast vinden er rond half 2 in de namiddag opnames aan het kasteel De Renesse in Oostmalle. Het perfecte moment om een terrasje te komen doen aan het kasteelcafé of te picknicken op de grasvlakten aan het domein.

Zorg jij voor een leuke boodschap of een opvallende actie? Geef dan je adres en een foto van de boodschap of het tafereel door aan videojournalist Stijn Fraeters via stijn.fraeters@dpgmedia.be.