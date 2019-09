Heibrand krijgt 40.000 euro van Vlaanderen Toon Verheijen

14u53 0 Malle Het vakantieverblijf Heibrand van de Chiro krijgt een subsidie van 40.000 euro van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). Zijn kabinet pompt 1,5 miljoen euro in 73 Vlaamse jeugdverblijven. Dankzij gerichte steun kunnen uitbaters hun verblijf moderner, brandveiliger en kindvriendelijker maken voor een breder publiek.

N-VA-voorzitter in Malle, Dirk Gerinckx, is zeer opgetogen met de beslissing van minister Weyts om Heibrand financieel te ondersteunen. “Heibrand is één van de vakantieplaatsen voor jongeren en groepen in Malle. Een prachtige plek in onze gemeente. Duizenden jongeren waren hier ooit te gast. Midden in het groen beleven zij een geweldige tijd. Dat moet veilig en comfortabel kunnen. De investering van de Vlaamse regering is dan ook heel welgekomen.”