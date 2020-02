Harry Hendrickx (70) is langstzittende burgemeester van provincie Antwerpen: “Niet de kracht van verandering maar de kracht van continuïteit” emz

06 februari 2020

17u58 12 Malle Op maandag 25 januari heeft de Malse burgemeester Harry Hendrickx (DBL) 70 kaarsjes uitgeblazen. Sinds 1994 is hij onafgebroken burgemeester van zijn geboortedorp Malle. Hij blikt tevreden terug op zijn politieke carrière. “Volgens mij geldt niet de kracht van verandering, maar de kracht van continuïteit”, lacht Hendrickx.

Bij de gemeentelijke verkiezingen van 1994 slaagde de nieuwe Democratische Beweging Malle (DBM) erin de langdurige politieke heerschappij van CD&V in Malle te doorbreken. De regenboogcoalitie van sp.a, Open Vld, de voorloper van Groen en DBM stelde de advocaat Harry Hendrickx aan als burgemeester. Als voorzitter van de voetbalclub van Oostmalle, stichter en voorzitter van Zalfenkermis, vrijwillig brandweerman, deken van de Sint-Joris Gilde en gepassioneerd paapgooier en bridger was hij alom bekend in het Malse dorpsleven. In 2000 werd DBM de grootste partij. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 sloot de lokale beweging een coalitie met N-VA. Vandaag draagt Hendrickx al 25 jaar de sjerp van burgemeester, waardoor hij de langstzittende burgemeester van de provincie Antwerpen is.

Burgemeester Hendrickx, is het langdurig bestuur van u als burgemeester en DBM als partij een voordeel geweest voor het beleid in Malle?

“Ik denk het wel. Als onafhankelijke partij worden wij niet gestuurd vanuit Antwerpen of Brussel. Wij zijn enkel bezig met het beleid in Malle. Omdat we zo lang aan het stuur staan, hebben we aan de hand van onze langdurige visie projecten mee kunnen ontwerpen, organiseren én realiseren. Zo hebben we bijvoorbeeld de linkervleugel van het kasteel in Malle helemaal gerestaureerd. Ook het uitbouwen van de site Westmalle was een project van lange adem, waarbij we als gemeente verschillende gronden en huizen gekocht hebben om ruimte te creëren in functie van de Mallenaren.”

Op welke realisaties doorheen die 25 jaar bent u vooral fier?

“De afgelopen vijf legislaturen hebben we als gemeentebestuur heel wat kunnen verwezenlijken. Zelf denk ik meteen aan het project De Notelaar, waar we acht jaar geleden de jeugdlokalen hebben gebouwd. Ook het Huis van het Kind is daar gevestigd, waarvoor we drie jaar geleden met de ‘Speelbabbel’ een prijs hebben gewonnen. De eerste kangoeroewoning in Vlaanderen kwam er in onze gemeente. Daarnaast won Malle als enige Vlaamse gemeente (in 2010, nvdr.) voor zijn internationale verbroedering een Golden Star Award van de Europese Commissie. We hebben onze gemeente als pionier op vele vlakken op de kaart kunnen zetten.”

Heeft uw bestuur ook een mindere periode gekend?

“Tijdens de vorige legislatuur was er de dissidente N-VA schepen Paul Van Ham. Hij boycotte projecten die door het schepencollege beslist waren. Daarbij keerde hij zich vooral tegen DBM. Vooral dat hij erg persoonlijke onwaarheden over mij verspreidde, heeft me toen diep getroffen. Ik heb daar enorm van afgezien. Maar dat is nu allemaal voorbij.”

In 2022 zal N-VA-schepen Sanne Van Looy de sjerp van u overnemen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Uiteraard zal ik de komende twee jaar de dorpsontwikkeling nog mee op de rails zetten. De uitvoering daarvan zal ik van op de zijlijn gadeslaan. Ik hoop dat de gemeente Malle een bruisende plek op ‘den buiten’ blijft waar iedereen elkaar kent en ook oog heeft voor wie van de kar dreigt te vallen. Maar met het idee in het achterhoofd dat 95 procent van de inwoners graag in Malle woont, zal ik voldaan en tevreden dit hoofdstuk afsluiten.”