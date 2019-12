Harmonie viert 100-jarig bestaan met eigen lied: “Legende van het Klokkeven in muziek vertaald” emz

27 december 2019

13u11 0 Malle In 2020 viert de Koninklijke Harmonie Sint-Laurentius van Oostmalle 100 jaar. Voor deze gelegenheid liet de vereniging een muziekstuk componeren. Op basis van de legende van het Klokkeven schreef de Belgische componist Bert Appermont de partituur van ‘The Legend of The Bell’: “Het bestaat uit drie delen: een dreigend, een zompig en een vrolijk stuk”, vertelt Anne Duchene (44), de voorzitster van de Koninklijke Harmonie Sint-Laurentius.

Voor de Koninklijke Harmonie Sint-Laurentius betekent 2020 ongetwijfeld een feestelijk jaar. De vereniging viert zijn 100-jarig jubileum: “Het is prachtig dat mensen hier al een eeuw bezig zijn met muziek”, zegt Anne. Sinds 1967 heeft de club ook een actieve jeugdafdeling van 30 à 35 muzikanten. Het volwassenenorkest bestaat uit 60 houtblazers, koperblazers en slagwerkers tussen de 15 en de 65 jaar.

Het nieuwe jaar gaat voor de Koninklijke Harmonie uit Oostmalle van start met een dubbel nieuwjaarsconcert in het Provinciaal Vormingscentrum. Voor haar 100-jarig bestaan liet de Harmonie een lied componeren opgedragen aan haar vereniging. De ervaren Belgische muziekpedagoog, dirigent en componist Bert Appermont schreef een driedelig muzikaal stuk: “We wilden graag een muzikale vertaling van de legende van het Klokkeven, een moerasgebied in Oostmalle”, legt Anne uit.

The Legend of The Bell

Het muziekstuk ‘The Legend of The Bell’ vertelt het legendarische verhaal van de klok in Oostmalle. In 1542 trok de gevreesde Gelderse legeraanvoerder Maarten Van Rossum op plundertocht door Oostmalle. Omdat de inwoners vreesden dat de rovers ook de kerkklok zouden stelen, verstopten ze die in een waterplas in het noordoosten van Oostmalle. Het eerste deel van het muziekstuk ‘The Black Robber’ is dan ook bombastisch en dreigend van toon.

Daarna gaat het muziekstuk dieper in op de klok zelf. Toen de plundertocht van Maarten Van Rossum voorbij was, wilden de Oostmallenaren de klok terughalen uit het moerassig gebied. Die werd echter niet meer teruggevonden. Het tweede deel van ‘The Legend of The Bell’ is zompiger met een speciale solo.

Het derde onderdeel is lichter van toon. De legende verhaalt hoe een stroper ‘s nachts de weg kwijt raakt in het zompige moerasgebied. Maar dan hoort hij plots de klok luiden in het ven, waardoor hij de weg terug kan vinden. Op die manier komt de waterplas ook aan zijn benaming ‘Klokkeven’. Het laatste stuk werkt dan ook naar een vrolijk einde toe.

Wereldpremière

Op zaterdag 4 januari zal het orkest van de Koninklijke Harmonie Sint-Laurentius de wereldpremière van ‘The Legend of The Bell’ brengen op haar nieuwjaarsconcert. Daarna zal het muziekstuk uitgegeven worden, zodat ook andere verenigingen ‘The Legend of The Bell’ kunnen spelen.

Het jubileumjaar van de Koninklijke Harmonie brengt ook een reeks van andere concerten. Verder neemt de vereniging tijdens zijn concertreis ook deel aan een muziekwedstrijd aan het Italiaanse Gardameer. In het Sint-Daniëlsconcert blikt de Harmonie van Sint-Laurentius terug op zijn 100-jarig bestaan, waarbij het de evolutie van stappend orkest bij feestelijkheden en processies naar zaaloptredens belicht.

De nieuwjaarsconcerten van de Koninklijke Harmonie Sint-Laurentius vinden plaats op zaterdagavond 4 januari (19u30) en zondagnamiddag 5 januari (14u30) in het Provinciaal Vormingscentrum. De prijs van de tickets bedraagt in voorverkoop 12 euro, aan de deur 14 euro.