Handicar vzw krijgt nieuw busje van gemeente Malle emz

13 oktober 2020

13u59 2 Malle Vzw Handicar uit Zoersel beschikt over een nieuw busje. De gemeente Malle financierde dat. “Voor het gemeentebestuur is het belangrijk om basismobiliteit te voorzien voor Mallenaren die minder mobiel zijn”, aldus schepen voor Welzijn Wouter Patho (N-VA).

In de gemeenten Zoersel, Malle, Zandhoven, Ranst, Schilde, Brasschaat, Brecht, Wuustwezel, Kalmthout en Essen rijdt Handicar vzw rond voor rolstoelgebruikers en minder mobielen. De gemeente Malle heeft met de vzw een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat dat de gemeente moet zorgen voor een wagen. Het busje dat hoofdzakelijk in Malle rondrijdt, had al 350.000 kilometer op z’n teller staan. “Dat is 55 keer de wereld rond. De Handicar was dus wel aan vernieuwing toe”, zegt Patho.

Handicar vzw draait op vrijwilligers. Ook verschillende Mallenaren zetten zich in als chauffeur. Hen is de welzijnsschepen dankbaar. “Hun engagement is onbetaalbaar! Zeker nu in tijden van corona zijn ze naast bestuurder ook een luisterend oor.”