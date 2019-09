Grote jobbeurs in Provinciaal Vormingscentrum Toon Verheijen

06 september 2019

De gemeenten Zoersel, Zandhoven en Malle organiseren op zaterdag 7 september samen met VDAB en het Bedrijvenpark Malle een jobbeurs in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. “We hebben er eigenlijk allemaal een hekel aan: ellenlang in de file staan of treinvertragingen verduren, ’s avonds laat thuiskomen. Dichter bij huis werken is de oplossing. Daarom dat deze jobbeurs echt een aanrader is voor onze inwoners”, zegt Zoersels schepen voor Tewerkstelling Cindy Van Paesschen (N-VA). “Dichter bij huis werken, maakt meer tijd voor quality time met het gezin, het sociale leven plukt er de vruchten van en je bent minder gestresseerd door de files of het wachten op het openbaar vervoer. Van de verschillende gemeenten zijn er heel wat bedrijven aanwezig. Voor Zoersel zijn dat onder meer PC Bethanië, Kadodder, Schrijnwerkerijen, tuinaannemers.” Je kan de jobbeurs bezoeken vanaf 13.30 tot 16.30 uur.