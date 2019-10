Grote eik ontwortelt en valt op woning: “Oorzaak is een mysterie” Sander Bral

11 oktober 2019

11u23 0 Malle Een grote eikenboom zakte donderdagavond opeens in elkaar en kwam op het dak terecht van een woning in de Jan Van Renesselaan in Malle. De boom werd deels opgevangen door elektriciteitskabels die over de straat hingen. De brandweer beveiligde donderdagavond de woning en kwam vrijdag opnieuw ter plaatse om de boom in stukken te zagen en te verwijderen.

Waarom de grote boom opeens ontwortelde, is een mysterie. De boom was gezond en er was weinig wind donderdagavond. Gelukkig voor de bewoners werd het gevaarte deels opgevangen door de elektriciteitskabels. Enkel de takken beschadigden het dak. De brandweer zorgde donderdagavond voor de eerste zorgen van het huis en de stabiliteit ervan. Vrijdag passeerden ze opnieuw om de boom in stukken te zagen en te verwijderen. Ook netbeheerder Eandis kwam ter plaatse om de elektriciteit te herstellen.

Er vielen geen gewonden.