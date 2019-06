GroenRand wil meer verbindingen met natuurgebied Vliegveld Malle Toon Verheijen

26 juni 2019

16u11 0 Malle Burgerbeweging GroenRand heeft bezwaren ingediend in het openbaar onderzoek voor de vaststelling rond het vliegveld Malle. Het ijvert vooral om nog aanpassingen te doen en het natuurgebied ook te verbinden met andere natuurgebieden in de omgeving.

Het voormalige militaire vliegveld komt in handen van Natuurpunt, Pidpa en enkele aangrenzende eigenaars. Alles samen gaat het om zo’n 200 hectare. Maar voor die omvorming moest nog een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd worden en daarvoor loopt er nog een openbaar onderzoek tot 28 juni. “We vinden het jammer dat er in héél het plan niets is terug te vinden om dit natuurgebied te verbinden met omliggende gebieden als het Vrieselhof, het Zoerselbos, Lovenhoek of de Visbeekvallei”, zegt Dirk Weyler. “Dat is onder meer van belang voor de biodiversiteit. En zo gaan we versnippering van natuurgebieden ook tegen. Zo denken we onder meer aan een ecoduct over de E34, ecokokers, geluidschermen, rasters en hop-overs voor reeën, kleine zoogdieren en amfibieën.”