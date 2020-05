Grijze wouw cirkelt rond boven Malse weilanden: “Voor de eerste keer ooit hier gespot” emz

23 mei 2020

21u01 4 Malle De vogelliefhebbers hebben tussen donderdagavond en zaterdagmiddag de kans gehad een grijze wouw te spotten in de weilanden achter het bedrijf Etap in Westmalle. Volgens bioloog en bestuurslid van Natuurpunt Voorkempen Guy Laurijssens is het een uitzonderlijke verschijning. “De vogel wordt ieder jaar maar een handvol keer waargenomen in ons land.”

De vogel werd donderdagavond opgemerkt door een landbouwer-veearts uit de buurt. Hij wist dat het een speciale vogel was. “Daarop besloot hij foto’s te nemen en door te sturen naar lokale vogelwaarnemers. Die konden op basis daarvan vaststellen dat het om een grijze wouw ging”, vertelt Laurijssens.

De vogelsoort komt in het algemeen vrij vaak voor in Afrika en Zuid-Azië. In Europa is zijn verschijning echter iets zeldzamer. “In Spanje en Portugal is het wel een frequent waargenomen soort. Door de klimaatopwarming maakt hij stilaan ook zijn opmars in de rest van Europa. Zeker de jonge vogels maken een zwerftocht op zoek naar nieuw leefgebied. Dat was ook hier het geval: aan het verendek is te zien dat het dier vorig jaar geboren is”, verduidelijkt Laurijssens.

Muizen vangen

In België blijft het een bijzondere gebeurtenis. “Voor zover we weten, is dit de eerste keer dat de grijze wouw in Malle gespot wordt”, zegt Laurijssens. Vrijdagavond en zaterdagvoormiddag kwamen dan ook heel wat vogelliefhebbers een glimp van de het exemplaar opvangen. “Hij bleef in de weilanden aan de Schapenstraat. Daar rustte hij wel eens uit op een paaltje of een boom. Ook jaagde hij op muizen.”

Dat de vogel zo lang ter plekke bleef, had volgens de bioloog ook te maken met de temperatuur. Vrijdag bleef het vrij bewolkt. Pas toen de zon er zaterdagmiddag doorkwam, vertrok de grijze wouw. “Toen begon hij hoogte te winnen. De dieren gebruiken daar de thermiek (warme, opstijgende lucht, nvdr.) voor”, besluit Laurijssens.