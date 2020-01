Gratis worstenbrood of appelbol bij Trappisten Westmalle: “We hopen met 2.600 stuks toe te komen” emz

13 januari 2020

16u39 0 Malle Café Trappisten heeft maandagmiddag de Antwerpse traditie van Verloren Maandag gevierd. Al meer dan tachtig jaar lang krijgt iedere klant van het abdijcafé dan bij zijn drankje een gratis worstenbrood of appelbol. Voor zaakvoerder Johan Willekens is het dan ook een van de drukste dagen van het jaar. “Voor onze vaste klanten is het een begrip geworden.”

Voor de meeste bakkerijen betekent Verloren Maandag extra toeren draaien op zondagnacht. De Antwerpse traditie wil immers dat op de eerste maandag na de eerste zondag na Driekoningen er worstenbrood en appelbollen op het menu staan. Ook Café Trappisten in Westmalle houdt die gewoonte al meer dan tachtig jaar in ere. Wie daar maandag op bezoek kwam, kreeg bij zijn Trappist deze keer geen borrelnootjes: “We hebben 1.800 worstenbroden en 800 appelbollen gebakken voor onze klanten. Ik hoop dat we daar mee gaan toekomen”, vertelt Willekens.

De afgelopen jaren kon ‘Verloren Maandag’ bij Café Trappisten steeds op grote belangstelling rekenen: “We hoeven geen reclame meer te maken, want bij onze vaste klanten is het meer dan geweten”, zegt Willekens.

Dit jaar stonden er om 9.30 uur al veertig klanten voor de deur te wachten om zeker te zijn dat ze om 10 uur een goede plek zouden hebben. Ook Maurice, Annie, Marcel en Jeanine bezoeken al meer dan dertig jaar lang het abdijcafé op Verloren Maandag. De twee bevriende koppels probeerden de spits in de namiddag te vermijden: “Vorig jaar was het toen iets te druk, dus dan zijn we nu wat vroeger op de middag gekomen”, vertelt Maurice Janssens (72).

Van heinde en verre

De traditie is ook voor heel wat mensen een fijne gelegenheid om hun jaarlijks bezoek aan het café te doen: “Mensen komen van heinde en verre om te genieten van een trappist met een worstenbrood of appelbol. We mogen vandaag klanten uit Kapellen, Zelzate en Sint-Niklaas verwelkomen”, vertelt bediende Nancy Smet, de vrouw van zaakvoerder Willekens. Zo reed ook Etienne Beleyr (80) uit Sint-Niklaas meer dan vijftig kilometer om Verloren Maandag bij Café Trappisten te vieren: “We doen dat al vijf à zes jaar. De trappist is nergens zo goed als hier”, aldus Etienne.

Antwerpse havenarbeiders

Voor zaakvoerder Willekens is het van groot belang Verloren Maandag in ere te houden. Over de oorsprong van de traditie doen verschillende theorieën de ronde. Volgens abdijgids Jef Belmans ligt die bij de Antwerpse havenarbeiders: “Op de eerste maandag na de eerste zondag na Driekoningen mochten ze op kosten van hun baas iets drinken. Daarbij kregen ze een lekkernij gemaakt van brood en vlees dat niet verkocht werd. Omdat er dan ook niet gewerkt werd, kreeg de dag de benaming van ‘Verloren Maandag’. Later is die traditie overgewaaid naar Antwerpse cafés. In de geest van de abdij is ook Café Trappisten er tachtig jaar geleden mee begonnen.”