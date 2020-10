Gloednieuw Instagramaccount ‘Bevallen in Malle’ toont reilen en zeilen kraamafdeling AZ Sint-Jozef emz

07 oktober 2020

10u08 2 Malle In het AZ Sint-Jozef in Malle komen ieder jaar meer dan 700 kinderen ter wereld. Met het gloednieuwe Instagramaccount ‘Bevallen in Malle’ wil de kraamafdeling van het ziekenhuis jonge ouders in de regio bereiken met allerhande fotomateriaal, tips en bijzondere getuigenissen rond zwangerschap en geboorte. Het account kan alvast op heel wat belangstelling rekenen: de teller staat al op meer dan 550 volgers.

Zwanger zijn en bevallen is een blijde en spannende gebeurtenis. De kraamafdeling van AZ Sint-Jozef organiseert reeds meerdere keren per jaar een infoavond om die unieke periode zo aangenaam als mogelijk te laten verlopen. Die momenten zitten steevast volgeboekt. Daarom ging de kraamafdeling op zoek naar bijkomende manieren om (toekomstige) ouders te informeren.

Achter de schermen

Instagram leek daarvoor een uitgelezen kanaal te zijn. Op maandag 5 oktober werd het account ‘geboren’. Daarop komen maandelijks enkele vaste zaken aan bod: een overzicht van geboortes van de afgelopen maand, tips van vroedvrouwen, inspiratie voor zwangere vrouwen... Ook allerhande nieuwtjes en leuke verhalen krijgen een plekje op het Instagramprofiel.

“We zijn trots dat we hiervoor samenwerken met verschillende diensten. Wie regelmatig achter de schermen wil kijken en iets wil bijleren, kan op het Instagramaccount terecht”, aldus Marijke Heymans, hoofdvroedvrouw van AZ Sint-Jozef Malle. “Zelf kijken we uit naar alle #MalseBabies die de ooievaar in Instagramland brengt. Wij zijn er volledig klaar voor om de wondere wereld van Instagram te ontdekken!”, klinkt het nog.

Het Instagramaccount volgen kan via www.instagram.com/bevalleninmalle.