Gezocht: producenten van de korte keten voor een nieuwe fietsroute in Malle

20 augustus 2020

11u57 0 Malle De gemeente Malle is op zoek naar producenten van de korte keten in haar eigen contreien. Ze wil immers die handelaars in een brochure bundelen. Daarnaast plant de gemeente een fietsroute uit te stippelen langs adresjes van de korte keten: van zuivel en honing tot bloemen en vleeswaren.

Ondertussen verstopte de gemeente Malle al 45 ProefMalle-mandjes met waardebonnen. Die kon de vinder dan inwisselen bij lokale producenten. Op die manier werden die handelaars tijdens de Zomer van de Korte Keten in de kijker gezet. Vanwege het grote succes van de actie, wil de gemeente er een vervolg aan breien.

En dat gebeurt met een brochure en een fietstocht. De brochure biedt een overzicht van alle producenten in Malle die lokale, kraakverse en kwaliteitsvolle producten verkopen uit de korte keten. Die hebben dus geen kilometers meer moeten afleggen, maar komen rechtstreeks van bij de boer, teler of imker. Het gaat dus niet enkel om zuivel, eieren, vleeswaren, groenten, fruit en honing, maar ook in Malle gekweekte bloemen, planten en bomen.

Producenten uit de korte keten kunnen vóór 1 september contact opnemen met de dienst lokale economie via het telefoonnummer 03 310 05 80 of per e-mail aan economie@malle.be. Daarbij dient een naam, adres, telefoonnummer en een overzicht van het aanbod producten vermeld te worden.

