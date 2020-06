Gespecialiseerde firma 4Best ruimt gedumpte asbestplaten op in domein Heyhuizen Toon Verheijen

07 juni 2020

De firma 4Best uit Lille is zaterdag de gedumpte asbest komen ophalen in een beek aan de bosrand van Domein Heihuyzen op de Spuydreef in Oostmalle. Het afval werd er door iemand achtergelaten die het blijkbaar niet meer zag zitten om de planten zelf bij te houden omdat op het containerpark voorlopig nog niet achtergelaten mogen worden. “We denken dat iemand met een aanhangwagen achteruit is gereden en ze erin gekieperd heeft. We hebben al veel meegemaakt: van een pallet folders tot een vrachtwagen steenpuin. Meestal beperkt het zich tot grofvuil of bouwmaterialen. Maar gesluikstort asbest is de eerste keer hier”, vertelde Bijzondere Veldwachter Joop Vrijhoeven vrijdag nog. Wie meer informatie heeft over de sluikstort, kan contact opnemen met Bijzondere Veldwachter Joop Vrijhoeven op het nummer 0495/25.19.57 of met de Lokale Politie Voorkempen via 03 210 40 00.