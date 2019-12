Gemeentebestuur investeert fors in mobiliteit en een nieuwe Westmalse dorpskern emz

20 december 2019

20u47 0 Malle Op de zitting van 19 december 2019 keurde Malle zijn meerjarenplan goed. De gemeente zal tussen 2020 en 2025 ongeveer 21 miljoen euro in langetermijnprojecten investeren. Daarbij gaat 8,5 miljoen euro naar mobiliteit: “Dat is dan ook belangrijk voor een scholengemeente als Malle”, zegt schepen voor mobiliteit en ruimtelijke ordening Sanne Van Looy (N-VA).

Ook het Malse gemeentebestuur stelde in een meerjarenplan zijn beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling daarvan op: “De komende jaren ondernemen we heel wat acties om ervoor te zorgen dat Malle een fantastische gemeente is en blijft om in te leven”, zegt burgemeester Harry Hendrickx (DBM). De meerderheidspartijen zullen tussen 2020 en 2025 een totaalbudget ongeveer 21 miljoen euro besteden aan specifieke projecten. Daarvan gaat 8,5 miljoen euro naar mobiliteit. Belangrijke investeringen in dat kader zijn 2 miljoen euro voor de weg- en fietsinfrastructuur aan het industrieterrein en 1,5 miljoen euro voor de verwezenlijking van het mobiliteitsplan.

Frisse dorpskern

Voor het gemeentebestuur is de versterking en verfrissing van de Westmalse dorpskern rond de Antwerpsesteenweg, de Sint-Jozeflei, de Marialei en de Berckhovenstraat prioritair. De studiekosten zullen 120.000 euro bedragen. Voor de realisatie van dat project trekt de coalitie 3,5 miljoen euro uit: “Wellicht zal ook in de volgende legislatuur daarvoor een budget voorzien moeten worden”, vertelt Wim Jordens (CD&V), schepen voor financiën. De gemeente vindt dat project essentieel: “We willen een aantrekkelijke en dynamische sdorpskern met ruimte voor alle aspecten van het gemeenschapsleven”, verduidelijkt schepen voor cultuur Dries Van Dyck (DBM).

Bruisend en veilig Malle

Vooral verenigingen zorgen ervoor dat Malle een bruisende gemeente is. Daarom willen de meerderheidspartijen ook die lokale initiatieven steun bieden. Aan de uitleendienst van Malle speciaal voor verenigingen investeert de gemeente 175.000 euro.

Ook de gemeentelijke uitgaven voor de brandweer en politie stijgen: “Dat is een belangrijke investering. Het is van cruciaal belang dat iedere bewoner zich veilig voelt”, klinkt het bij het gemeentebestuur. De subsidie voor brandweerzone Rand bedraagt 1,2 miljoen euro.