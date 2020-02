Gemeentebestuur actualiseert schoolroutekaart emz

11 februari 2020

21u34 0 Malle Het bestuur van de gemeente Malle heeft zijn schoolroutekaart vernieuwd. Die werd zopas voorgesteld op het scholenoverleg. “Als gemeentebestuur willen wij veel inzetten op verkeersveiligheid. Door de aanleg van nieuwe fietspaden het afgelopen jaar was een actualisering van de schoolroutekaart wel nodig”, zegt schepen voor Mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA).

Al meer dan tien jaar krijgen de leerlingen van de Malse scholen een schoolroutekaart van de gemeente. Die duidt op kindermaat de aangenaamste en veiligste fiets- en wandelroutes. Bovendien geeft de kaart geeft aanwijzingen om op gevaarlijke plaatsen toch veilig te kunnen oversteken. “De nieuwe schoolroutekaart kreeg een frisse lay-out en bevat waardevolle tips die leerlingen en hun begeleiders in staat moet stellen om de aangenaamste en veiligste route uit te stippelen. Naast infrastructuur vinden we verkeerseducatie immers ook een belangrijke pijler van ons beleid”, zegt Van Looy.

Milieu

De geactualiseerde schoolroutekaart bundelt in één oogopslag heel wat nuttige informatie. Daarenboven wil het gemeentebestuur van Malle ze niet alleen vanwege het comfort inzetten. “Te voet of met de fiets naar school gaan is veiliger en milieuvriendelijker. Met deze schoolroutekaart willen we meer scholieren overtuigen om te fietsen of te stappen. Op die manier zal ook het aantal auto’s aan de schoolpoort afnemen”, besluit Van Looy.