Gemeentebesturen Zoersel en Malle weinig overtuigd van windturbineproject emz

12 maart 2020

19u17 26 Malle Net als Net als de Zoerselse oppositiepartijen is het Zoersels bestuur niet overtuigd over de windturbines op het industrieterrein tussen Malle en Zoersel. “De impact op de omgeving blijft hetzelfde en het participatieproject biedt de omwonenden weinig kansen”, zegt Zoersels burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA). Ook de Malse burgemeester Harry Hendrickx (DBM) houdt voorlopig vast aan negatief standpunt.

Voor de meeste toehoorders slaagde de informatieavond van de drie initiatief nemende bedrijven (Mintjens Group, Fingo en Tri NV) en Encon, een bedrijf gespecialiseerd in hernieuwbare energie, er niet in om hen van gedachten te veranderen. Actiegroep Windstil verklaarde zelfs voorbereid te zijn om te procederen tegen de omgevingsvergunning als die er komt. Net als de burgerbeweging vonden ook de Zoerselse oppositiepartijen dat de windturbines nog steeds te dicht bij de woonzones zouden komen.

Minder impact

Daar sluit ook het Zoersels gemeentebestuur zich bij aan. “Met de bemerkingen van de buurt en de actiegroep dat de ruimtelijke impact te groot is, is niets gedaan en dat is te betreuren. Het project is gewoon hetzelfde gebleven”, zegt Verstreken. Voor de meerderheidspartijen was het van groot belang dat er meer draagkracht voor het project gecreëerd zou worden. “De vraag is of de voorstelling van inhoudelijk hetzelfde project van vier turbines met een tiphoogte van tweehonderd meter op dezelfde locaties geleid heeft tot meer draagvlak”, klinkt het.

Volgens het bestuur zou dat draagvlak eventueel verwezenlijkt kunnen worden met een participatieproject. “Maar dat beperkt zich tot investeringsmogelijkheden voor zowel bedrijven als particulieren uit Malle en Zoersel. Voor ons is dat geen nieuwe start. We gaven in ons eerder advies aan dat de participatie vooral zou gericht moeten zijn op wie de lasten ondergaat. Het lijkt erop dat de omwonenden te weinig kansen en het draagvlak niet veel groter zal worden. Is het omdat gemeenten slechts advies geven dat daar niet voluit op is ingezet? Het voornemen van de Vlaamse regering om de gemeenten zelf te laten beslissen over vergunningen voor windturbines is misschien wel de beste stimulans om aanvragers ertoe aan te sporten van bij de start van hun project draagvlak te doen vinden bij omwonenden. In ieder geval zijn er momenteel onvoldoende elementen om ons eerder ingenomen standpunt te wijzigen”, besluit Verstreken.

Afstand

Net als het Zoerselse bestuur en oppositiepartijen vinden de Malse oppositiepartijen dat het project nog steeds niet voldoende rekening heeft gehouden met de omwonenden. “We hebben geen probleem met groene energie, maar zet de windturbines op zee, maar niet vlakbij een woongebied”, zegt Tom Lauryssen van Vlaams Belang Malle. Ook Progressief Malle heeft zijn twijfels. “We mogen de negatieve invloed van de gezondheid op de omwonenden niet onderschatten. Dat is de reden waarom in Frankrijk en Duitsland tegenwoordig voor zulke grote windturbines één kilometer afstand weg van de huizen oplegt. Wij zijn eerder fan om tot tien maal de tiphoogte van de huizen als norm te nemen”, klinkt het.

Voor het Malse gemeentebestuur verandert de infomarkt niets aan hun negatieve houding tegenover de windmolens. “Zolang er nog geen effectieve aanvraag voor een omgevingsvergunning is, verandert er niets aan ons oorspronkelijk standpunt”, zegt burgemeester Hendrickx.