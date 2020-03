Gemeente zoekt vrijwilligers om boodschappen te halen voor kwetsbare inwoners emz

19 maart 2020

14u25 0 Malle Ook de gemeente Malle lanceert een initiatief in deze moeilijke coronatijden. Ze stelt met de boodschappendienst een groep vrijwilligers samen die boodschappen zullen doen voor kwetsbare inwoners.

Door de uitbraak van het coronavirus is het ‘Jaar van de Zorg’ voor de gemeente Malle meer dan ooit van toepassing. Daarbij denkt de gemeente ook aan haar meest kwetsbare inwoners, die moeite hebben om boodschappen te doen. Daarom lanceert de gemeente een oproep aan vrijwilligers die boodschappen willen doen voor hen.

Kandidatuur

Iedereen komt voor de groep boodschappers in aanmerking, tenzij je zelf deel uitmaakt van de risicogroep. Fysiek contact is immers nooit voor honderd procent uitgesloten. Kandidaturen dienen ingediend te worden door een e-mail te sturen naar wendy.verheyen@malle.be. Daarbij moet vermeld worden dat je je opgeeft als vrijwilliger voor de boodschappendienst. De vrijwilliger vermeldt naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en beschikbaarheid. De gemeente geeft de boodschappers een vrijwilligerscontract, waarmee de vrijwilliger onmiddellijk verzekerd is. Een gemeentemedewerker neemt contact op als een inwoner effectief hulp nodig heeft.