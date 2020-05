Gemeente vraagt inwoners beplanting langs openbare weg te snoeien voor verkeersveiligheid emz

05 mei 2020

11u55 1 Malle De gemeente Malle vraagt haar inwoners de overhangende beplanting, hagen en boomtakken langs de openbare weg te snoeien. Dat is nodig om de verkeersveiligheid te kunnen garanderen.

Vanaf 15 mei keert een deel van de scholieren opnieuw terug achter de schoolbanken. Als scholengemeente zet de gemeente Malle erop in dat de leerlingen veilig van en naar school geraken. De zichtbaarheid kan echter belemmerd worden door overhangende planten of takken van bomen. Daarom duidt de gemeente de burgers op hun plicht te snoeien. Zeker op hoekpercelen en kruispunten is dat van groot belang. Als dat niet gebeurt, zullen de gemeentediensten dat doen, maar zullen die kosten doorgerekend worden aan de bewoner.